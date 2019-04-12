Військові розповіли деталі вчорашніх боїв, є загиблий та багато поранених

https://racurs.ua/ua/n120652-zagostrennya-v-zoni-oos-viyskovi-rozpovily-detali-vchorashnih-boyiv-ie-zagyblyy-ta-bagato.html

Ракурс

На Донбасі загострилася ситуація в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Формування так званих ДНР-ЛНР 11 квітня обстріляли українські позиції 20 разів.

Як повідомили у прес-службі ООС, внаслідок обстрілів загинув один український військовий, а вісьмох бійців поранено. Чотири обстріли відбулися із застосуванням озброєння, забороненого мінськими угодами.

Найбільше обстрілів сталося у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Ворог 19 разів гатив з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Обстріли відбулися в районі населених пунктів Лебединське, Новотроїцьке, Павлопіль, Новоселівка, Гнутове, Водяне, Авдіївка, Катеринівка.

Сили ООС у відповідь знищили дев’ятьох окупантів, ще вісьмох — поранено.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан виклав у мережу відео знищення БМП противника та двох окупантів, яке здійснила бойова група К-2 зі складу 54 ОМБр.

«Ракурс» раніше повідомляв про загострення на фронті і про те, що бойовики ОРДЛО, підконтрольні Російській Федерації, 9 квітня обстріляли позиції українських військовослужбовців новими великокаліберними снарядами російського виробництва типу «Краснополь».