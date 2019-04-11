На Донбасі за день внаслідок обстрілів поранено вісьмох українських бійців

https://racurs.ua/ua/n120643-zagostrennnya-v-zoni-oos-na-donbasi-za-den-poraneno-vismoh-ukrayinskyh-biyciv.html

Ракурс

У середу, 11 квітня, загострилася ситуація в зоні проведення операції Об'єднаних сил. На Донбасі впродовж дня поранення отримали восьмеро українських бійців.

Бандити з так званих ЛНР-ДНР 11 квітня здійснили з початку доби 11 обстрілів позицій підрозділів ООС, із них чотири рази — із застосуванням озброєння, забороненого мінськими угодами, повідомили у прес-службі ООС.

Окупанти вели вогонь на усіх напрямках із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Під час обстрілів вісім українських військовослужбовців отримали поранення», — йдеться у повідомленні ООС.

З мінометів калібру 120 мм обстріляні позиції біля Новоселівки, калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля Павлополя.

Обстріли сталися й поблизу Лебединського, Новотроїцького, Водяного, Авдіївки, Катеринівки.

«Ракурс» повідомляв, що 9 квітня бойовики ОРДЛО, підконтрольні Російській Федерації, обстріляли позиції українських військовослужбовців новими великокаліберними снарядами російського виробництва типу «Краснополь».