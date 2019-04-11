На Донбассе за день в результате обстрелов ранены восемь украинских бойцов

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Ракурс

В среду, 11 апреля, обострилась ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил. На Донбассе в течение дня ранения получили восемь украинских бойцов.

Бандиты из так называемых ЛНР-ДНР 11 апреля совершили с начала суток 11 обстрелов позиций подразделений ООС, из них четыре раза — с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями, сообщили в пресс-службе ООС.

Оккупанты вели огонь по всем направлениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении ООС.

Из минометов калибра 120 мм обстреляны позиции возле Новоселовки, калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у Павлополя.

Обстрелы произошли и вблизи Лебединского, Новотроицкого, Водяного, Авдеевки, Катериновки.

«Ракурс» сообщал, что 9 апреля боевики ОРДЛО, подконтрольные Российской Федерации, обстреляли позиции украинских военнослужащих новыми крупнокалиберными снарядами российского производства типа «Краснополь».