Дроны атаковали центры связи в оккупированных Луганске и Донецке. Фото:

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Ракурс

Центри зв’язку в окупованих Луганську та Донецьку зазнали атак безпілотників.

Дата-центр «Углетелекому» в Донецьку був атакований у вівторок, 20 жовтня. А в ніч на 21 жовтня в Луганську було завдано удару по будівлі, де розташовувався оператор зв’язку «Лугаком» (колишній «Укртелеком») та Центр телекомунікаційних послуг. Будівлі після атак сильно пошкоджені. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали.

Ці центри надають послуги мобільного зв’язку, доступу до інтернету та передавання даних на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 9 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у російській Калузі, який знаходиться на території індустріального парку «Грабцеве». Удари БпЛА повністю вивели з ладу кілька модулів дата-центру. Після обстрілу безліч сайтів та сервісів у Росії «лягли» внаслідок атаки на дата-центр в Калузі.