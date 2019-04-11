Первый весенний ливень парализовал транспорт в Сумах, фото — 0542.ua

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Ливень, который прошел во второй половине дня 11 апреля в Сумах, парализовал движение в областном центре. Из-за высокого уровня воды на дорогах образовались большие автомобильные пробки, остановилось и движение общественного транспорта.

В социальных сетях местные жители сообщили, что в городе остановились троллейбусы, поскольку улице превратились в озера и движение по ним было опасным для водителей и пассажиров электротранспорта.

Маршрутные такси (автобусы «Рута») также с трудом проезжали по дорогах, некоторые из них заглохли, набрав в двигатели воды.

По данным коммунального предприятия «Электроавтотранс», троллейбусы и автобусы устроили вынужденные остановки в четырех районах Сум, которые расположены выше других. Власть разрабатывает схему изменения направлений маршрутов.

Причиной транспортного коллапса в городе является состояние ливневой канализации, которая не справляется с последствиями ливня.

Напомним, синоптики сообщили, что погода в Украине 12 апреля будет дождливой на всей территории страны. В некоторых областях ожидаются ливни и даже грозы.