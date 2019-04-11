Перша весняна злива паралізувала транспорт у Сумах, фото — 0542.ua

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Злива, яка пройшла у другій половині дня 11 квітня у Сумах, паралізувала рух в обласному центрі. Через високий рівень води на дорогах утворилися великі затори, зупинився й рух громадського транспорту.

У соціальних мережах місцеві мешканці повідомили, що в місті зупинилися тролейбуси, адже вулиці подекуди перетворилися на озера й рух ними був небезпечним для водіїв та пасажирів електротранспорту.

Маршрутні таксі (автобуси «Рута») також насилу проїжджали по дорозі, деякі з них заглохли, набравши у двигуни води.

За даними комунального підприємства «Електроавтотранс», тролейбуси і автобуси зробили вимушені зупинки у чотирьох районах Сум, які розташовані вище від інших. Влада опрацьовує схему зміни напрямків маршрутів.

Причиною транспортного колапсу у місті є стан зливової каналізації, яка не справляються з наслідками зливи.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що погода в Україні 12 квітня буде дощовою на всій території країни. У деяких областях очікуються зливи і навіть гроза.