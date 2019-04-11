Засновнику WikiLeaks загрожує п'ять років в'язниці

https://racurs.ua/ua/n120641-zasnovnyku-wikileaks-zagrojuie-p-yat-rokiv-v-yaznyci.html

Ракурс

Засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу світить позбавлення волі на строк до п’яти років. Його заарештували сьогодні в Лондоні за запитом Вашингтона.

У Міністерстві юстиції США заявили про те, що Ассанжа звинувачують у змові з метою злому комп’ютерних мереж Міністерства оборони. Потім засекречені дані, згідно з планом, потрапили до WikiLeaks. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає «РБК-Україна».

У Мін’юсті США наголосили, що поки вина Ассанжа не доведена, він вважається невинним, однак в разі доведення, він отримає п’ять років тюремного ув’язнення.

Правоохоронці вважають, що в 2010 році Ассандж змовився з інформатором видання Челсі Меннінг (до зміни статі вона була Бредлі). Тоді Челсі служила аналітиком в розвідці американської армії.

Хоча Мін’юст погрожує максимальним терміном за цей федеральний злочин, в повідомленні зазначають, що реальний термін завжди м’якше.

Адвокат Ассанжа, в свою чергу, заявив, що за неявку до суду засновник WikiLeaks отримає не більше року.

Як раніше повідомляв «Ракурс», затримання засновника WikiLeaks сьогодні здійснило управління лондонської поліції в посольстві Еквадору.