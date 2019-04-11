Основателю WikiLeaks грозит пять лет тюрьмы. Фото: VistaNew

https://racurs.ua/n120641-osnovatelu-wikileaks-grozit-pyat-let-turmy.html

Ракурс

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу светит лишение свободы сроком до пяти лет. Его арестовали сегодня в Лондоне по запросу Вашингтона.

В Министерстве юстиции США заявили о том, что Ассанжа обвиняют в заговоре с целью взлома компьютерных сетей Министерства обороны. Затем засекреченные данные, согласно плану, попали в WikiLeaks. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает «РБК-Украина».

В Минюсте США подчеркнули, что пока вина Ассанжа не доказана, он считается невиновным, однако в случае доказательства, он получит пять лет тюремного заключения.

Правоохранители полагают, что в 2010 году Ассандж сговорился с информатором издания Челси Мэннинг (до смены пола она была Брэдли). Тогда Челси служила аналитиком в разведке американской армии.

Хотя Минюст грозит максимальным сроком за это федеральное преступления, в сообщении отмечают, что реальный срок всегда мягче.

Адвокат Ассанжа, в свою очередь, заявил, что за неявку в суд основатель WikiLeaks получит не более года.

Как ранее сообщал «Ракурс», задержание основателя WikiLeaks сегодня осуществило управления лондонской полиции в посольстве Эквадора.