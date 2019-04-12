Военные рассказали детали вчерашних боев, есть погибший и много раненых

https://racurs.ua/n120652-obostrenie-v-zone-oos-voennye-rasskazali-detali-vcherashnih-boev-est-pogibshiy-i-mnogo-ranenyh.html

Ракурс

На Донбассе обострилась ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил. Формирования так называемых ДНР-ЛНР 11 апреля обстреляли украинские позиции 20 раз.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате обстрелов погиб один украинский военный, а восемь бойцов получили ранения. Четыре обстрела произошли с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Больше всего обстрелов произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Враг 19 раз бил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Обстрелы произошли в районе населенных пунктов Лебединское, Новотроицкое, Павлополь, Новоселовка, Гнутово, Водяное, Авдеевка, Екатериновка.

Силы ООС в ответ уничтожили девятерых оккупантов, еще восемь — ранены.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан выложил в сеть видео уничтожения БМП противника и двух оккупантов, которое осуществила боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр.

«Ракурс» ранее сообщал об обострении на фронте и о том, что боевики ОРДЛО, подконтрольные Российской Федерации, 9 апреля обстреляли позиции украинских военнослужащих новыми крупнокалиберными снарядами российского производства типа «Краснополь».