ВСУ эффективно ответили на обстрелы оккупантов: видео удар по опорному пункту

https://racurs.ua/n120805-vsu-effektivno-otvetili-na-obstrely-okkupantov-video-udara-po-opornomu-punktu.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины эффективно ответили на обстрелы оккупантов, которые осуществлялись из взводного опорного пункта по подразделениям операции Объединенных сил и мирным жителям.

Воины ООС использовали тот факт, что противник скопился в одном месте — бывшем небольшом хуторе, который боевики оборудовали под опорный пункт. Удар готовился заранее, при этом для корректировки огня использовался беспилотний летательный аппарат, сообщил в Фейсбук офицер ВСУ Анатолий Штефан, который 16 апреля выложил в сеть видео удара.

Штефан не уточняет локацию удара и вооружение, которое использовали силы ООС. Решение об адекватном ответе оккупантам приняли после нескольких обстрелов, которые велись из опорного пункта. Удар осуществили силами группы К-2 54-й ОМБр.

Гражданские жители, по словам Штефана, не пострадали, поскольку в районе позиций противника были только представители российско-оккупационных войск. Украинская разведка сообщила, что в результате адекватного ответа взводный опорный пункт уничтожен, а безвозвратные и санитарные потери оккупантов составили восемь человек (трое убитых).

В конце марта «Ракурс» сообщал, что ВСУ уничтожили позицию боевиков, обустроенную в домах гражданских.