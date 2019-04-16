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Ракурс
ВСУ эффективно ответили на обстрелы оккупантов: видео удар по опорному пункту

ВСУ эффективно ответили на обстрелы оккупантов: видео удара по опорному пункту

16 апр 2019, 12:19
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Вооруженные силы Украины эффективно ответили на обстрелы оккупантов, которые осуществлялись из взводного опорного пункта по подразделениям операции Объединенных сил и мирным жителям.

Воины ООС использовали тот факт, что противник скопился в одном месте — бывшем небольшом хуторе, который боевики оборудовали под опорный пункт. Удар готовился заранее, при этом для корректировки огня использовался беспилотний летательный аппарат, сообщил в Фейсбук офицер ВСУ Анатолий Штефан, который 16 апреля выложил в сеть видео удара.

Штефан не уточняет локацию удара и вооружение, которое использовали силы ООС. Решение об адекватном ответе оккупантам приняли после нескольких обстрелов, которые велись из опорного пункта. Удар осуществили силами группы К-2 54-й ОМБр.

Гражданские жители, по словам Штефана, не пострадали, поскольку в районе позиций противника были только представители российско-оккупационных войск. Украинская разведка сообщила, что в результате адекватного ответа взводный опорный пункт уничтожен, а безвозвратные и санитарные потери оккупантов составили восемь человек (трое убитых).

В конце марта «Ракурс» сообщал, что ВСУ уничтожили позицию боевиков, обустроенную в домах гражданских.

Источник: Ракурс


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