Позов Коломойського про повернення акцій «ПриватБанку»: суд відклав засідання до 7 травня

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Господарський суд міста Києва 16 квітня відклав розгляд позову бізнесмена Ігоря Коломойського про поверненням йому акцій «ПриватБанку».

Перерва у засіданнях триватиме до 7 травня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Екс-акціонери «ПриватБанку» Ігор Коломойський і Triantal Investments Ltd вимагають визнати недійсним договір купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів та особами, які були його акціонерами.

Коломойському раніше належали 41,6572% акцій банку, кіпрській компанії Triantal Investments Ltd — 16,5748%. Держава націоналізувала «ПриватБанк» у грудні 2016 року, оскільки вирішила врятувати цю системну для країни установу. На докапіталізацію «ПриватБанку» витратили 155 млрд грн, а правомірність його віднесення до категорії неплатоспроможних підтвердив Окружний адміністративний суд Києва у вересні 2018 року.

Нині колишні власники банку вважають націоналізацію незаконною. Водночас «ПриватБанк» та уряд вимагають від них додаткового відшкодування завданої установі шкоди. Сторони ведуть судові суперечки в Україні і в іноземних судах.

На початку квітня у справі щодо націоналізації «Приватбанку» почалися дебати. Коломойський просить суд визнати рішення правління Нацбанку протиправним і скасувати віднесення «ПриватБанку» до категорії неплатоспроможних. Крім цього, олігарх подав до Господарського суду Києва заяву про зміну предмета позову. Олігарх добивається визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій банку.

Коломойський заявляв і про те, що хоче, аби держава повернула йому 2 млрд дол. активів, які лежали на рахунках «ПриватБанку» до його націоналізації. При цьому він стверджував, що не планує повертати собі банк. Олігарх вважає, що погана якість кредитного портфелю «ПриватБанка» спричинена неякісним менеджментом нового керівництва. Олігарх додав, що розраховує на справедливий суд в Україні після президентських виборів.