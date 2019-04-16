Иск Коломойского о возврате акций «ПриватБанка»: суд отложил заседание до 7 мая

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Ракурс

Хозяйственный суд Киева 16 апреля отложил рассмотрение иска бизнесмена Игоря Коломойского о возвращением ему акций «ПриватБанка».

Перерыв в заседаниях продлится до 7 мая, сообщает «Интерфакс-Украина».

Экс-акционеры «ПриватБанка» Игорь Коломойский и Triantal Investments Ltd требуют признать недействительным договор купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 между Министерством финансов и лицами, которые были его акционерами.

Коломойскому ранее принадлежали 41,6572% акций банка, кипрской компании Triantal Investments Ltd — 16,5748%. Государство национализировало «ПриватБанк» в декабре 2016 года, поскольку решило спасти это системное для страны учреждение. На докапитализацию «ПриватБанка» потратили 155 млрд грн, а правомерность его отнесения к категории неплатежеспособных подтвердил Окружной административный суд Киева в сентябре 2018 года.

Сейчас бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. В то же время «ПриватБанк» и правительство требуют от них дополнительного возмещения причиненного учреждению ущерба. Стороны ведут судебные споры в Украине и в иностранных судах.

В начале апреля в деле о национализации «ПриватБанка» начались дебаты. Коломойский просит суд признать решение правления Нацбанка противоправным и отменить отнесение «ПриватБанка» в категории неплатежеспособных. Кроме этого, олигарх подал в Хозяйственный суд Киева заявление об изменении предмета иска. Олигарх добивается признания недействительным договора купли-продажи государством акций банка.

Коломойский заявлял и о том, что хочет, чтобы государство вернуло ему 2 млрд долл. активов, которые были на счетах «ПриватБанка» до его национализации. При этом он утверждал, что не планирует возвращать себе банк. Олигарх считает, что плохое качество кредитного портфеля «ПриватБанка» вызвано некачественным менеджментом нового руководства. Олигарх добавил, что рассчитывает на справедливый суд в Украине после президентских выборов.