В пожаре на Львовщине сгорели 500 свиней. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n120810-v-rezultate-pojara-na-svinoferme-vo-lvovskoy-oblasti-pogibli-500-sviney-video.html

Ракурс

Пожар на свиноферме произошел 15 апреля в селе Лещин Жидачевского района Львовской области.

Вчера в полдень спасатели получили информацию о том, что горит здание площадью 1 тыс. 680 кв. м на территории частного предприятия. По прибытию огнеборцев на место происшествия, огонь уже распространился на значительную площадь, горела крыша свинофермы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций во Львовской области.

Спасатели отмечают, что пожар сопровождался интенсивным выделением продуктов горения. Пожарные в составе 29 человек, в аппаратах защиты органов дыхания, сумели вывести со свинофермы 1 тыс. 100 свиней и ликвидировать возгорание полностью в 14.30.

Огонь уничтожил крышу и 500 свиней. К тушению привлекались восемь единиц специальной техники. Эксперты планируют установить причину возникновения пожара.

Напомним, 8 апреля подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 86 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора. В целом площадь этих пожаров в разных уголках Украины составила почти 20 га, в огне погиб один человек.