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Charlie Hebdo отреагировал на пожар в соборе Нотр-Дам ехидной карикатурой с Макроном

Charlie Hebdo отреагировал на пожар в соборе Нотр-Дам ехидной карикатурой с Макроном (ФОТО)

16 апр 2019, 12:59
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Французский журнал Charlie Hebdo отреагировал на пожар в соборе Нотр-Дам де Пари ехидной карикатурой с президентом страны Эммануэлем Макроном.

На рисунке, который издание разместило 16 апреля в Твиттер, на голове президента Франции горит Собор Парижской Богоматери. Макрон зловеще улыбается, карикатуру подписали так: «Реформы. Я начинаю с конструкций».

Charlie Hebdo отреагировал на пожар в соборе Нотр-Дам ехидной карикатурой с Макроном

Таким образом авторы журнала намекают Макрону на то, что ему наконец стоит начать реформы, проведения которых во Франции требует движение «желтых жилетов». Глава государства присутствовал во время тушения пожара, а затем пообещал, что страна начнет сбор средств для восстановления собора.

Charlie Hebdo — французская еженедельная сатирическая газета, публикующая карикатуры, репортажи, дискуссии и анекдоты. Об этом издании сегодня вспоминал и украинских политтехнолог Тарас Березовец. Его раскритиковали пользователи сети, а также французские дипломаты за шутку о связи между пожаром в Париже и недавним визитом во Францию ​​кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Березовец попытался оправдаться и сравнил свою шутку с карикатурами Charlie Hebdo и номерами «Квартала 95». Впоследствии Березовец признал пожар в Соборе Парижской Богоматери безусловной трагедией и извинился перед всеми, кого обидела «его неудачная шутка».

Источник: Ракурс


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