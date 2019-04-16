Charlie Hebdo відреагував на пожежу в соборі Нотр-Дам єхидною карикатурою з Макроном

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Французький журнал Charlie Hebdo відреагував на пожежу в соборі Нотр-Дам де Парі єхидною карикатурою з президентом країни Еммануелем Макроном.

На малюнку, який видання розмістило 16 квітня у Твіттер, на голові президента Франції горить Собор Паризької Богоматері. Макрон зловісно посміхається, карикатуру підписали так: «Реформи. Я починаю з конструкцій».

Таким чином автори журналу натякають Макрону про те, що йому нарешті варто розпочати реформи, проведення яких у Франції вимагає рух «жовтих жилетів». Глава держави був присутній під час гасіння пожежі, а згодом пообіцяв, що країна розпочне збір коштів для відновлення собору.

Charlie Hebdo — французька щотижнева сатирична газета, що публікує карикатури, репортажі, дискусії та анекдоти. Про це видання сьогодні згадував й українських політтехнолог Тарас Березовець. Його розкритикували користувачі у мережі, а також французькі дипломати за жарт про зв’язок між пожежею в Парижі та недавнім візитом до Франції кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Березовець спробував виправдатися і порівняв свій жарт із карикатурами Charlie Hebdo та номерами «Кварталу 95». Згодом Березовець визнав пожежу у Соборі Паризької Богоматері безумовною трагедією і перепросив в усіх, кого образив «його невдалий жарт».