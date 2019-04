Угоди Трампа з банками хоче перевірити Конгрес США. Фото: Leah Mills

Конгрес США направив найбільшим міжнародним банками запити з вимогою надати інформацію про угоди президента Дональда Трампа з російськими банками.

Повістки, в рамках розслідування можливого впливу Російської Федерації на вибори в США, 15 квітня надіслали фінансовим установам Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley і Goldman Sachs Group. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на джерела.

Американські конгресмени хочуть з’ясувати, чи використовувалися відмиті російські гроші під час операцій із компанією The Trump Organization. Представники Демократичної партії підозрюють у причетності Deutsche Bank. ЗМІ пишуть, що до обрання Трампа президентом, ця фінансова установа мала непогашених боргів на 340 млн дол. Крім того, американському мільярдеру цей банк видавав кредити тоді, колі інші банки відмовляли в позиках.

У Трампа незадоволені розслідуванням. Син американського лідера й виконавчий віце-президент Trump Organization Ерік Трамп заявив, що конгресмени «зловживають владою», звинуватив їх у нападі на його родину.

Нагадаємо, наприкінці березня Сенат Сполучених Штатів Америки виступив проти оприлюднення розслідування про втручання Росії у президентські вибори в 2016 році. Демократи вже вдруге спробували вжити заходів, аби Міністерство юстиції США оприлюднило документи з розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера, але лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл заблокував цю спробу.