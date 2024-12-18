Колегія виборників затвердила перемогу Трампа на виборах президента США

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Колегія виборників затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента США
Колегія виборників затвердила перемогу Трампа на виборах президента СШАhttps://racurs.ua/ua/n202272-kolegiya-vyborschykiv-zatverdyla-peremogu-trampa-na-vyborah-prezydenta-ssha.htmlРакурс
Колегія виборщиків затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.
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Усього Трамп набрав 312 голосів, а його суперниця Камала Гарріс — 226. Для обрання президентом потрібно 270 із 538 голосів виборщиків.
Уже 6 січня 2025-го Конгрес США збереться, щоб підрахувати голоси виборщиків і офіційно проголосити Дональда Трампа та сенатора від Огайо Джей Ді Венса наступними президентом і віцепрезидентом.
А 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація нового президента США.
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