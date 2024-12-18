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Ракурс
Колегія виборників затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента США

Колегія виборників затвердила перемогу Трампа на виборах президента США

18 гру 2024, 08:11
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Колегія виборщиків затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.


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Усього Трамп набрав 312 голосів, а його суперниця Камала Гарріс — 226. Для обрання президентом потрібно 270 із 538 голосів виборщиків.

Уже 6 січня 2025-го Конгрес США збереться, щоб підрахувати голоси виборщиків і офіційно проголосити Дональда Трампа та сенатора від Огайо Джей Ді Венса наступними президентом і віцепрезидентом.

А 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація нового президента США.

Джерело: Ракурс


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