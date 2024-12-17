Посланець Трампа відвідає Київ та інші столиці Європи на початку січня

https://racurs.ua/ua/n202270-poslanec-trampa-vidvidaie-kyyiv-ta-inshi-stolyci-ievropy-na-pochatku-sichnya.html

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Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа відвідає Київ та декілька інших європейських столиць на початку січня.

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Про це 17 грудня повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, обізнані з планами поїздки.

Генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, який має стати спеціальним представником Трампа з питань України та росії, не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки, додали там.

Очікується, що він проведе переговори з українським керівництвом у Києві, крім того, його команда зараз працює над організацією зустрічей з іншими європейськими лідерами у Римі та Парижі, повідомляють джерела Reuters.

За даними співрозмовників агентства, зустрічі будуть націлені на встановлення фактів, а не на активні переговори.

Раніше видання писало, що план Келлога, написаний у співавторстві з колишнім співробітником Ради національної безпеки Фредом Фляйцем і представлений Трампу на початку 2024 року, передбачає заморожування нинішніх ліній фронту.

Згідно з ним, Трамп постачатиме більше американської зброї Києву лише в тому випадку, якщо він погодиться на мирні переговори. Водночас він попередить Москву, що збільшить американську допомогу Україні, якщо рф відмовиться від переговорів. Членство України в НАТО буде призупинено.

Україні також будуть запропоновані американські гарантії безпеки, які можуть включати збільшення поставок зброї після укладення угоди, згідно з цією пропозицією.