Rheinmetall поставить Україні нові 20 бойових машин Marder

https://racurs.ua/ua/n202269-rheinmetall-postavyt-ukrayini-novi-20-boyovyh-mashyn-marder.html

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав нове замовлення на поставку 20 бойових машин піхоти Marder 1A3 для України. Очікується, що техніку доставлять у першій половині 2025 року.

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Зазначається, що вартість контракту оцінюється у мільйони євро, доставку машин профінансує Німеччина.

Marder 1A3 оснащений додатковим лазерним далекоміром для ефективного та точного ураження цілей

Загалом Rheinmetall вже надіслав українським збройним силам сотні бойових машин піхоти Marder, кажуть у компанії.

БМП Marder була створена у 60-х роках німецькою фірмою Rheinmetall AG на замовлення збройних сил ФРН. Вона озброєна 20-мм автоматичною гарматою RH 202 та спареним з нею 7,62-мм кулеметом MG3, встановленим на лафеті зверху двомісної башти. Гармата Rh 202 заряджається патронами 20×139 мм. Окрім того, вона може бути оснащена ПТРК MILAN, але фактів використання протитанкових ракет українськими БМП Marder не було помічено.

Машина може перевозити 10 осіб, троє з яких — члени екіпажу. Командир і навідник перебувають у башті, а механік-водій — попереду корпусу ліворуч (по ходу руху). Бойове відділення розташоване у середній частині корпусу БМП.