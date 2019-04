Сделки Трампа с банками хочет проверить Конгресс США. Фото: Leah Mills

Конгресс США направил крупнейшим международным банками запросы с требованием предоставить информацию о сделках президента Дональда Трампа с российскими банками.

Повестки, в рамках расследования возможного влияния Российской Федерации на выборы в США, 15 апреля прислали финансовым учреждениям Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники.

Американские конгрессмены хотят выяснить, использовались ли отмытые российские деньги во время операций с компанией The Trump Organization. Представители Демократической партии подозревают в причастности Deutsche Bank. СМИ пишут, что до избрания Трампа президентом, это финансовое учреждение имело непогашенных долгов на 340 млн долл. Кроме того, американскому миллиардеру этот банк выдавал кредиты тогда, когда другие банки отказывали в займах.

У Трампа недовольны расследованием. Сын американского лидера и исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп заявил, что конгрессмены «злоупотребляют властью», обвинил их в нападении на его семью.

Напомним, в конце марта Сенат Соединенных Штатов Америки выступил против обнародования расследования о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Демократы уже во второй раз попытались принять меры, чтобы Министерство юстиции США обнародовало документы из расследования специального прокурора Роберта Мюллера, но лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заблокировал эту попытку.