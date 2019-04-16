У пожежі на Львівщині згоріли 500 свиней. Фото: РБК-Україна

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Пожежа на свинофермі сталася 15 квітня в селі Ліщин Жидачівського району Львівської області.

Вчора опівдні рятувальники отримали інформацію про те, що горить будівля площею 1 тис. 680 кв. м на території приватного підприємства. По прибуттю вогнеборців на місце події, вогонь вже поширився на значну площу, горів дах свиноферми. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Рятувальники відзначають, що пожежа супроводжувалася інтенсивним виділенням продуктів горіння. Пожежники у складі 29 осіб, в апаратах захисту органів дихання, зуміли вивести зі свиноферми 1 тис. 100 свиней й ліквідувати загоряння повністю о 14.30.

Вогонь знищив дах та 500 свиней. До гасіння залучалися вісім одиниць спеціальної техніки. Експерти планують встановити причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, 8 квітня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій 86 разів залучалися до ліквідації пожеж, пов’язаних з горінням сухої трави, торішнього листя, очерету та сміття. Загалом площа цих пожеж у різних куточках України склала майже 20 га, у вогні загинула одна особа.