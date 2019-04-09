Спалювання сухої трави в Україні. Фото: ДСНС

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Спалювання сухої трави призвело до загибелі людини. Чоловік опинився в епіцентрі вогню та загинув.

Протягом 8 квітня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій 86 разів залучалися до ліквідації пожеж, пов’язаних з горінням сухої трави, торішнього листя, очерету та сміття. Загалом площа цих пожеж у різних куточках України склала майже 20 га. Про це сьогодні повідомила прес-служба ДСНС.

Пожежі пошкодили або знищили два приватних будинки, шість господарських споруд, гараж, два паркани та кабелі мобільного зв’язку. Рятувальники відзначають, що українці продовжують масово спалювати суху траву не лише на присадибних ділянках, але й на пасовищах та лугах.

У ДСНС нагадали, що під час відпочинку на природі забороняється створювати смітники і спалювати відходи, розводити багаття у лісі та лісопосадках чи палити, кидати непогашені сірники та недопалки.

Не варто залишати в лісі ганчір’я, яке просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами. Не дозволено спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях. Дітей закликають не бавитися з сірниками та запальничками на природі.

«Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101», — нагадали у ДСНС.

Нагадаємо, 8 квітня в селищі Кострижівка Заставнівського району Чернівецької області виникла пожежа на території місцевого цукрового заводу «Хрещатик». Надзвичайна подія супроводжувалася вибухами.