У ПАРЄ змінюють текст доповіді, яка могла зняти санкції з Росії. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n120523-u-parie-zminuut-tekst-dopovidi-yaka-mogla-znyaty-sankciyi-z-rosiyi.html

Ракурс

Парламентська асамблея ради Європи (ПАРЄ) внесе поправки в термінову доповідь, яка могла допомогти Росії повернутися до роботи в організації і зняти санкції. Зараз в ПАРЄ працюють над змінами, які повинні підсилити повноваження Асамблеї.

У ПАРЄ вирішили більш коректно підійти до тексту термінової доповіді, яка мала заборонити Асамблеї накладати санкції на Росію. Українській делегації вдалося перевести справу до конструктивного діалогу, однак всі подробиці стануть відомі тільки завтра. Про це повідомив нардеп Борислав Береза ​​на своїй сторінці в Facebook.

Напередодні були прийняті поправки, які просунуло проросійське лобі. Документ повинен був змінити регламент в зручний для РФ бік. Голосування щодо доповіді заплановано на середу, а зараз до неї вносять нові правки.

Зазначимо, що антикремлівські санкції були введені проти Росії через незаконну анексію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на засіданні бюро Європейської народної партії розгорівся скандал навколо антиросійських санкцій. Під час обговорення німецькі депутати нецензурно висловилися щодо української делегації.