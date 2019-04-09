Вагітна американка постане перед судом, бо її син сходив «по-маленькому» на парковці (ФОТО)

У США жінці загрожує штраф 5 тис. дол. за те, що її дитина попісяла на парковці. Фото: Мой семейный врач

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У США судитимуть жінку, трирічний син якої попісяв на парковці. Правоохоронці вказують на те, що вони могли скористуватися послугами туалету.

Інцидент відбувся у місті Огаста, штату Джорджія наприкінці березня. Вагітна Брук Джонс їхала зі своїм сином у машині, коли він почав проситися до туалету, повідомляє сьогодні CNN.

Дитині дуже закортіло у туалет і Джонс зупинила машину на найближчій парковці. Утім, її син повідомив, що він майже упісявся, тоді жінка дозволила йому зробити справи просто на стоянці. Вона не могла віднести свою дитину до вбиральні, яка розташовувалась на парковці, оскільки перебуває на 34 тижні вагітності.

Це порушення помітив поліцейський і склав протокол. Попри роз’яснення жінки, правоохоронець був непохитний у своїй позиції. Він заявив, що бачив геніталії дитини та процес сечовипускання. Оскільки на парковці є громадська вбиральня потрібно було нею скористатися.

Наразі вже призначено дату судового засідання. Воно відбудеться 30 квітня за кілька днів до запланованих родів. Жінці загрожує ув’язнення строком до 60 діб або штраф розміром 5 тис. дол.