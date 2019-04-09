Беременная американка предстанет перед судом из-за того, что ее сын сходил «по-маленькому» на парковке. Фото:

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Ракурс

В США будут судить женщину, трехлетний сын которой пописал на парковке. Правоохранители указывают на то, что они могли воспользоваться услугами туалета.

Инцидент произошел в городе Огаста, штата Джорджия в конце марта. Беременная Брук Джонс ехала со своим сыном в машине, когда он начал проситься в туалет, сообщает сегодня CNN.

Джонс остановила машину на ближайшей парковке. Впрочем, ее сын сообщил, что он почти описался, тогда женщина позволила ему справить нужду прямо на стоянке. Она не могла отнести своего ребенка в туалет, который находился на парковке, поскольку была на 34-й неделе беременности.

Это нарушение заметил полицейский и составил протокол. Несмотря на разъяснения женщины, полицейский был непреклонен в своей позиции. Он заявил, что видел гениталии ребенка и процесс мочеиспускания. Поскольку на парковке есть общественная уборная, нужно было воспользоваться ею.

Уже назначена дата судебного заседания. Оно состоится 30 апреля — за несколько дней до запланированных родов. Женщине грозит заключение сроком до 60 суток или штраф в размере 5 тыс. долл.