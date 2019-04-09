Интервальные тренировки увеличивают риск получения травм. Фото: FitLine Sport

https://racurs.ua/n120521-intervalnye-trenirovki-uvelichivaut-risk-polucheniya-travm.html

Ракурс

Интенсивные интервальные тренировки грозят получением травм. По мнению ученых, из-за периодических упражнений с большой нагрузкой можно получить травмы в плечах и коленях.

Интервальные упражнения благодаря своей эффективности за короткое время становятся все популярнее. Однако зафиксировано и повышение количества травм в результате таких тренировок. Об этом сообщают в Журнале спортивной медицины, передает medicalxpress.

Ученые возмущены тем, что сложные тренировки советуют даже любителям с неподготовленными мышцами. В период с 2007 по 2016 годы исследователи зафиксировали почти 4 млн травм, полученных во время интервальных тренировок.

Самыми «слабыми» местами начинающих спортсменов стали колени, лодыжки и плечи. В основном среди травмированных — мужчины от 20 до 39 лет.

С годами ситуация становится только хуже, средний прирост таких травм в год составляет 51 тыс. случаев. В это десятилетие увеличилось количество повреждений нервов, внутренних органов, растяжений, вывихов и деформаций.

Проведение интенсивных тренировок без присмотра грозит тем, что спортсмен выполнит упражнения, которые окажутся для его организма чрезмерной нагрузкой и приведут к остеоартриту.

Ученые советуют перед началом таких тренировок пообщаться с врачами и опытными спортсменами, которые подскажут, как избежать травм и тренироваться с пользой.

Как ранее сообщал «Ракурс», физические упражнения снижают шанс развития сердечно-сосудистых заболеваний у женщин с раком молочной железы.