Владимира Балуха поместили у ШИЗО. Фото: Ukranews.com

https://racurs.ua/n120520-baluha-pomestili-v-shtrafnoy-izolyator-ego-derjat-na-hlebe-i-vode-pravozaschitniki.html

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Владимира Балуха 4 апреля поместили в штрафной изолятор колонии № 4 российского города Торжок.

Администрация колонии решила, что украинский политический заключенный будет находиться в СИЗО до 19 апреля. Об этом сегодня сестре Балуха Надежде сообщили тюремщики, передает «Крымская правозащитная группа».

В колонии снова отказались принимать вещи и продукты для Балуха. Свою позицию сотрудники колонии объяснили тем, что пока заключенный находится в ШИЗО, посылки и свидания ему запрещены. В штрафном изоляторе заключенных содержат в суровых условиях на хлебе и воде.

Правозащитники добавили, что 8 апреля сестра Владимира Балуха Надежда тоже хотела передать брату в колонию № 4 города Торжок одежду и продукты питания. Тюремщики отказывались принимать от нее вещи, заявив, что «понедельник — неприемный день». При этом администрация колонии вчера не подтвердила того, что Балух находится в ШИЗО.

Как известно, Балуха задержали на территории оккупированного Крыма в декабре 2016 года. Оккупанты объяснили задержание тем, что якобы нашли во время обысков в его квартире патроны и тротиловые шашки. В августе 2017 года его приговорили почти к четырем годам лишения свободы. А уже в июле 2018 года Балуха приговорили к пяти годам колонии за якобы дезорганизацию работы следственного изолятора, где содержался политзаключенный.

Напомним, в конце марта украинский политзаключенный находился в СИЗО № 1 российского города Тверь. Тюремщики поместили Балуха в карцер, не передавали ему продукты питания и отказывали в свиданиях с посетителями.