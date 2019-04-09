Чехия перенаправит Украине деньги, которые тратились на воинские захоронения в России

Чехи не будут платить за содержание воинских захоронений в России. Фото: www.adm.yar.ru

https://racurs.ua/n120519-chehiya-perenapravit-ukraine-dengi-kotorye-tratilis-na-voinskie-zahoroneniya-v-rossii.html

Ракурс

Взнос на содержание воинских захоронений в России отказалась делать Чехия в этом году. Предполагалось, что чехи сделают взнос размером 1,5 млн крон.

В Чехии отказались выплачивать указанную сумму России из-за пренебрежительного отношения к сохранению могил чехословацких легионеров, сообщает ČTK, передает «Европейская правда».

По словам спикера Министерства обороны Чехии Якуба Файнора, было принято решение о том, чтобы разделить указанный взнос между другими странами. Средства, которые не выделили России, разделят между Словакией и Украиной.

Также отмечается, что в Чехии решили увеличить сумму на сохранение захоронений чешских солдат за рубежом. Так, в 2019 году на это выделят 5 млн крон. Эту сумму разделят между Украиной (3 млн крон), Словакией (1,9 млн крон) и Францией (100 тыс. крон).

Отметим, что ранее было отменено заседание российско-чешской группы, на котором планировалось обсудить вопросы о сохранении могил солдат, которые расположены на территории обеих стран.