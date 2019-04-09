Чехія перенаправить Україні гроші, які витрачалися на військові поховання в Росії. Фото: Военное обозрение

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Внесок на утримання військових поховань в Росії відмовилася робити Чехія цього року. Передбачалося, що чехи зроблять внесок розміром 1,5 млн крон (1,7 млн грн).

У Чехії відмовилися виплачувати вказану суму Росії через зневажливе ставлення до збереження могил чехословацьких легіонерів, повідомляє ČTK, передає «Європейська правда».

За словами речника Міністерства оборони Чехії Якуба Файнора, було прийнято рішення про те, щоб розділити зазначений внесок між іншими країнами. Кошти, які не виділили Росії, розділять між Словаччиною та Україною.

Також наголошується, що в Чехії вирішили збільшити суму на збереження поховань чеських солдатів за кордоном. Так, у 2019 році на це виділять 5 млн крон. Цю суму розділять між Україною (3 млн крон), Словаччиною (1,9 млн крон) і Францією (100 тис. крон).

Зазначимо, що раніше було скасовано засідання російсько-чеської групи, на якому планувалося обговорити питання щодо збереження могил солдатів, які розташовані на територіях обох країн.