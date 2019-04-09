Володимира Балуха помістили у ШІЗО. Фото: Ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n120520-baluha-pomistyly-v-shtrafnyy-izolyator-yogo-utrymuut-na-hlibi-y-vodi-pravozahysnyky.html

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Володимира Балуха 4 квітня помістили у штрафний ізолятор колонії № 4 російського міста Торжок.

Адміністрація колонії вирішила, що український політичний в’язень перебуватиме в ШІЗО до 19 квітня. Про це сьогодні сестрі Балуха Надії повідомили тюремники, передає «Кримська правозахисна група».

В колонії знову відмовилися приймати речі та харчі для Балуха. Свою позицію працівники колонії пояснили тим, що доки ув’язнений перебуває в ШІЗО, посилки та побачення йому заборонені. У штрафному ізоляторі ув’язнених утримують у суворих умовах на хлібі й воді.

Правозахисники додали, що 8 квітня сестра Володимира Балуха Надія теж хотіла передати брату в колонію № 4 міста Торжок одяг та продукти харчування. Тюремники відмовлялися приймати від неї речі, заявивши, що «понеділок — неприймальний день». При цьому адміністрація колонії вчора не підтвердила того, що Балух перебуває в ШІЗО.

Як відомо, Балуха затримали на території окупованого Криму в грудні 2016 року. Окупанти пояснили затримання тим, що нібито знайли під час обшуків у його помешканні набої та тротилові шашки. У серпні 2017 року його засудили майже до чотирьох років позбавлення волі. А вже в липні 2018 року Балуха засудили до п’яти років колонії за нібито дезорганізацію роботи слідчого ізолятора, де утримували політв’язня.

Нагадаємо, наприкінці березня український політв’язень перебував у СІЗО № 1 російського міста Твер. Тюремники помістили Балуха в карцер, не передавали йому продукти харчування й відмовляли у побаченнях із відвідувачами.