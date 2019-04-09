Інтервальні тренування збільшують ризик отримання травм. Фото: FitLine Sport

https://racurs.ua/ua/n120521-intervalni-trenuvannya-zbilshuut-ryzyk-otrymannya-travm.html

Ракурс

Інтенсивні інтервальні тренування загрожують отриманням травм. На думку вчених, через вправи з найбільшим навантаженням можна отримати травми в плечах і колінах.

Інтервальні вправи, завдяки своїй ефективності за менший час, все більше набирають популярність. Однак, також було зафіксовано підвищення кількості травм. Про це повідомляють в Журналі спортивної медицини, передає medical xpress.

Вчені обурені тим, що такі складні тренування радять навіть початківцям з непідготовленими м’язами. У період з 2007 по 2016 роки дослідники зафіксували майже 4 млн травм, отриманих під час інтенсивних тренувань.

Найбільш «слабкими» місцями початківців спортсменів стали коліна, щиколотки і плечі. Основна кількість травмованих — це чоловіки від 20 до 39 років.

З роками ситуація стає тільки гірше, вчені вирахували середній приріст на 51 тис. травм щорічно. У це десятиліття збільшилася кількість пошкоджень нервів, внутрішніх органів, розтягнень, вивихів і деформацій.

Проведення інтенсивних тренувань без нагляду загрожує тим, що спортсмен виконає вправи, які виявляться для його організму надмірними і приведуть до остеоартриту.

Вчені радять перед початком таких тренувань поспілкуватися з лікарями і досвідченими спортсменами, які підкажуть як уникнути травм і тренуватися з користю.

Як раніше повідомляв «Ракурс», фізичні вправи знижують шанс розвитку серцево-судинних захворювань у жінок з раком молочної залози.