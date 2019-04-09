В ПАСЕ меняют текст доклада, который мог снять санкции с России. Фото: УНИАН

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Ракурс

Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) внесет поправки в срочный доклад, который мог помочь России вернуться к работе в организации и снять санкции. Сейчас в ПАСЕ работают над изменениями, которые должны усилить полномочия Ассамблеи.

В ПАСЕ решили более корректно подойти к тексту срочного доклада, который должен был запретить Ассамблее налагать санкции на Россию. Украинской делегации удалось перевести дело к конструктивному диалогу, однако все подробности станут известны только завтра. Об этом сообщил нардеп Борислав Береза на своей странице в Facebook.

Накануне были приняты поправки, которые продвигало пророссийское лобби. Документ должен был изменить регламент в удобную для РФ сторону. Голосование по докладу запланировали на среду, а сейчас в него вносят новые правки.

Отметим, что антикремлевские санкции были введены против России из-за незаконной аннексии Крыма и поддержки боевиков на Донбассе.

Как ранее сообщал «Ракурс», на заседании бюро Европейской народной партии разгорелся скандал вокруг антироссийских санкций. Во время обсуждения немецкие депутаты нецензурно выразились в отношении украинской делегации.