Сжигание сухой травы привело к гибели человека: в ГСЧС сообщили подробности трагедии и подсчитали убытки (ФОТО, ВИДЕО)

Сжигание сухой травы в Украине. Фото: ГСЧС

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Сжигание сухой травы привело к гибели человека. Мужчина оказался в эпицентре огня и погиб.

В течение 8 апреля подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 86 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора. В целом площадь этих пожаров в разных уголках Украины составила почти 20 га. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГСЧС.

Пожары повредили или уничтожили два частных дома и шесть хозяйственных построек, гараж, два забора и повредили кабели мобильной связи. Спасатели отмечают, что украинцы продолжают массово сжигать сухую траву не только на приусадебных участках, но и на пастбищах и лугах.

В ГСЧС напомнили, что во время отдыха на природе запрещено создавать свалки и сжигать отходы, разводить костры в лесу и лесопосадках или курить, бросать непогашенные спички и окурки.

Не стоит оставлять в лесу тряпки, смоченные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами. Не разрешено сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях. Детей призывают не играть со спичками и зажигалками на природе.

«Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по номеру 101», — напомнили в ГСЧС.

Напомним, 8 апреля в поселке Кострижевка Заставницкого района Черновицкой области возник пожар на территории местного сахарного завода «Крещатик». Чрезвычайное происшествие сопровождалось взрывами.