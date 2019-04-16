Порошенко чи Зеленський: у черговому рейтингу розрив між кандидатами перевищує 30% (ІНФОГРАФІКА)

Порошенко чи Зеленський: у черговому рейтингу розрив між кандидатами перевищує 30%. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n120813-poroshenko-chy-zelenskyy-u-chergovomu-reytyngu-rozryv-mij-kandydatamy-perevyschuie-30.html

Ракурс

Другий тур виборів президента України відбудеться за п’ять днів. Сьогодні КМІС оприлюднив чергове дослідження про електоральні настрої українців напередодні вирішального голосування.

Володимир Зеленський, як і раніше, зберігає лідерство в перегонах за крісло глави держави. Розрив у рейтингу між ним і чинним президентом Петром Порошенком становить понад 30%.

Зокрема, серед усіх респондентів Зеленського планують підтримати 48,4%, тоді як Порошенка — лише 17%.

Серед громадян, які визначилися зі своїм вибором, 72,2% голосуватимуть за молодого кандидата, а 25,4% — за чинного президента.

Опитування КМІС тривало в період 9−14 квітня. У ньому взяли участь 2004 особи зі всіх регіонів України, окрім її окупованих частин. Максимальна похибка вибірки становить 3,3%.

Нагадаємо, днями інше соціологічне дослідження показало, що в другому турі виборів президента за Зеленського голосуватиме 51% громадян, а за Порошенка — 21%.

Вирішальне голосування відбудеться 21 квітня. Українці обиратимуть главу держави на наступні п’ять років із-поміж чинного президента Петра Порошенка та новачка в політиці Володимира Зеленського.