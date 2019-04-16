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Порошенко чи Зеленський: у черговому рейтингу розрив між кандидатами перевищує 30%. Фото: Радіо Свобода

Порошенко чи Зеленський: у черговому рейтингу розрив між кандидатами перевищує 30% (ІНФОГРАФІКА)

16 кві 2019, 14:07
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Другий тур виборів президента України відбудеться за п’ять днів. Сьогодні КМІС оприлюднив чергове дослідження про електоральні настрої українців напередодні вирішального голосування.

Володимир Зеленський, як і раніше, зберігає лідерство в перегонах за крісло глави держави. Розрив у рейтингу між ним і чинним президентом Петром Порошенком становить понад 30%.

Зокрема, серед усіх респондентів Зеленського планують підтримати 48,4%, тоді як Порошенка — лише 17%.

Порошенко чи Зеленський: у черговому рейтингу розрив між кандидатами перевищує 30%. Фото: РБК-Україна

Серед громадян, які визначилися зі своїм вибором, 72,2% голосуватимуть за молодого кандидата, а 25,4% — за чинного президента.

Порошенко чи Зеленський: у черговому рейтингу розрив між кандидатами перевищує 30%. Скріншот із сайту КМІС

Опитування КМІС тривало в період 9−14 квітня. У ньому взяли участь 2004 особи зі всіх регіонів України, окрім її окупованих частин. Максимальна похибка вибірки становить 3,3%.

Нагадаємо, днями інше соціологічне дослідження показало, що в другому турі виборів президента за Зеленського голосуватиме 51% громадян, а за Порошенка — 21%.

Вирішальне голосування відбудеться 21 квітня. Українці обиратимуть главу держави на наступні п’ять років із-поміж чинного президента Петра Порошенка та новачка в політиці Володимира Зеленського.

Джерело: Ракурс


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