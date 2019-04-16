Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине 17 апреля: холод и дожди обещают синоптики, фото — pixabay.com

Погода в Украине 17 апреля: холод и дожди прогнозируют во всех областях (КАРТА)

16 апр 2019, 15:47
999

Погода в Украине 17 апреля будет холодной и дождливой, хотя столбики термометров поднимутся на 4−6° по сравнению с показателями вторника. Осадки ожидаются на всей территории государства.

Температура воздуха в западных областях днем ​​составит 9−13° тепла, теплее будет в Ужгороде (+16°), холодней — в центральных регионах страны (+11°), сообщают в Укргидрометцентре. Ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 7−12 м/с.

Погода в Киеве 17 апреля будет прохладной, обещают дождь днем ​​и ночью. Температура воздуха ночью составит от 5° до 7° тепла, а днем ​​— 9−11° выше нуля.

Во Львове в среду, 17 апреля, будет холодно и дождливо. Столбики термометров ночью покажут 3−5° тепла, а днем ​​поднимутся до 11−13° выше нуля.

Погода в Днепре 17 апреля будет прохладной, синоптики прогнозируют дожди в течение суток. Температура воздуха ночью составит 5−7° выше нуля, а днем ​​поднимется до 11−13° тепла. Такие же температурные показатели прогнозируют 17 апреля в Харькове.

Погода в Одессе 17 апреля будет прохладной. В течение суток будет идти дождь, а температура составит 4−6° выше нуля ночью и 9−11° тепла днем.

Погода 17 апреля в Украине. Карта: Укргидрометцентр

Магнитных бурь в Киеве 17 апреля не ожидают. В течение суток прогнозируются незначительные волнения магнитосферы Земли, которые будут чередоваться с периодами покоя.

Геомагнитная обстановка в Киеве 17 апреля, скриншот — gismeteo

Ранее «Ракурс» сообщал о ливне, прошедшем 11 апреля во Сумах и парализовавшем движение в областном центре. Из-за высокого уровня воды на дорогах образовались большие пробки, остановилось также движение общественного транспорта.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше