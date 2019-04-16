Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фото: gazeta.ru

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Пожар в Соборе Парижской Богоматери всколыхнул весь мир, политики и церковнослужители выражают соболезнования народу Франции.

Папа Римский Франциск призвал «всех мобилизоваться» для восстановления собора Парижской Богоматери. Еще ранее представители Ватикана сообщили, что понтифик выражает соболезнования Франции и молится за французских католиков и жителей Парижа, которые пережили ужасную ночь, когда огонь уничтожал легендарную святыню. Об этом пишут западные СМИ.

Мэр Парижа Анна Идальго призвала в ближайшее время провести так называемую конференцию доноров. Власти ожидают, что неравнодушные люди пожертвуют свои средства на восстановление храма, а международные эксперты согласятся оказать свою помощь. В Министерстве иностранных дел Франции отметили, что спасенные произведения искусства из собора Нотр-Дам передадут на хранение в Лувр.

Прокуратура заявила, что пожар в соборе расследуется как несчастный случай, а не поджог. Следователи не нашли доказательств того, что кто-то намеренно поджег здание.

Сейчас на месте чрезвычайного события находятся специалисты, которые оценивают устойчивость конструкции. Пожар уничтожил две трети площади крыши собора, а также часы и шпиль XIX века. Эксперты считают, что восстановить оригинальную деревянную крышу сейчас невозможно, поскольку принцип ее построения не до конца понятен даже современным ученым.

Напомним, в ночь с 15 на 16 апреля спасатели смогли потушить пожар в соборе Парижской Богоматери. Пожарные боролись с огнем в течение девяти часов. Во время борьбы с пламенем серьезно пострадал пожарный.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить поврежденный в пожаре собор. Французский лидер отметил, что «национальная система пожертвований будет выходить за пределы страны».