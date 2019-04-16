На кір почали хворіти втричі частіше – ВООЗ. Фото: Бессарабия ИНФОРМ

https://racurs.ua/ua/n120823-na-kir-pochaly-hvority-vtrychi-chastishe-vooz.html

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На кір почали хворіти втричі частіше, згідно з порівняльною статистикою поточного і минулого років. Україна входить до списку лідерів антирейтингу.

Згідно зі статистикою, на кір найчастіше хворіють в Африці, де приріст становить 700%. Десятки тисяч випадків інфікування помічені в Україні, Індії і на Мадагаскарі. В останньому кір за останні сім місяців забрав життя не менше 800 осіб. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я, передає ВВС.

У Бразилії, Ємені та Пакистані кір викликав безліч смертей серед дітей молодшого віку.

Спалахи кору не обійшли також США, де ключову роль зіграли упередження щодо вакцинації.

В ООН стверджують, що спалахів кору можна уникнути при вакцинації 95% населення, проте зараз набирається тільки 85% жителів Землі.

Зазначимо, що спалахи захворювання змусили владу Нью-Йорка ввести обов’язкову вакцинацію, а в Італії діти не можуть відвідувати школу без щеплень.

Хоча офіційна статистика жахає своїми цифрами, в ВООЗ попереджають, що реєструється тільки один випадок з десяти і реальну картину побачити проблематично.