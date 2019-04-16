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Ракурс
Порошенко анонсував договір про введення миротворців ООН

Порошенко анонсував договір про введення миротворців ООН

16 кві 2019, 21:39
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Президент України Петро Порошенко анонсував договір про виведення російських військ з української території та введення миротворців Організації Об'єднаних Націй (ООН).

За словами президента, він домовився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном про зустріч щодо висадки союзних військ у Нормандії. Про це Порошенко повідомляє на своїй сторінці у Twitter.

На зустріч у координації з президентом США Дональдом Трампом запросять президента РФ Володимира Путіна. Порошенко заявляє, що під час зустрічі буде порушено питання щодо виведення російських військових та важкої техніки, а також роззброєння збройних формувань.

В рамках договору буде зазначено рішення про введення миротворців ООН. Документи з усіма згаданими пунктами підпишуть у травні чи на початку червня. Вони будуть мати, за словами Порошенка, Нормандський формат.

Порошенко заявив про договір щодо виведення російських військових. Фото: Twitter

Раніше повідомлялося, що Порошенко провів переговори з Макроном 12 квітня.

Джерело: Ракурс


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