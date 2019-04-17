Кандидаты арендовали НСК «Олимпийский» для дебатов – СМИ. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/n120838-kandidaty-arendovali-nsk-olimpiyskiy-dlya-debatov-smi.html

Ракурс

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский арендовали стадион «Олимпийский» на 19 апреля на сутки.

Для дебатов стадион арендовали с 9 утра до полуночи. Об этом сообщает пресс-служба «Олимпийского», передает издание «theБабель».

Стоимость дебатов составляет около 6−8 млн грн. Согласно информации издания УНН, дебаты оплатят кандидаты.

По словам представителя штаба Зеленского Дмитрия Разумкова, они выступают за концертную установку сцены, при которой сохраняется травяной покрой, но штаб Порошенко настаивает на другой сцене.

Отметим, что Порошенко согласен принять участие в дебатах 19 апреля и предложил провести их с 16.00 до 18.00. Однако, в штабе Зеленского подчеркивают, что, согласно закону, дебаты проходят с 19.00 до 22.00.

Как ранее сообщал «Ракурс», Зеленский и Порошенко заключили соглашение с Национальным спортивным комплексом «Олимпийский».