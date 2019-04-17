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Стрельбу на трассе под Одессой вызвал конфликт чиновников за контроль над взвешиванием фур

Стрельбу на трассе под Одессой вызвал конфликт чиновников за контроль над взвешиванием фур — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

17 апр 2019, 11:21
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Погром со стрельбой на трассе Одесса-Киев возле села Дачное вызван конфликтом двух чиновников из «Укртрансбезопасности», претендующих на контроль над взвешиванием грузовиков.

Об этом «Думской» сообщили в прокуратуре области. Конфликт происходит между начальником «Укртрансбезопасности» Сергеем Талалой и его заместителем Натальей Жерноклеевой. Обеих поддерживают активисты из местных общественных организаций, а также киевская ОО «Украинский транспортный союз».

Стрельбу на трассе под Одессой вызвал конфликт чиновников за контроль над взвешиванием фур

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк в Фейсбук также предположил, что стрельба на Киевской трассе связана с конфликтом между общественными образованиями, которые контролируют взвешивание фур.

«Те, кто совершил нападение, днем являются активистами, а ночью действуют как бандиты. Интересно, почему свет и камеры были отключены именно на весовом комплексе „Укртрансбезопасности“ и именно во время нападения?», — прокомментировал Форостяк события последней ночи.

Кроме того, он обратил внимание на то, что полиция могла не использовать табельное оружие, поскольку в темноте делать это было опасно. Патрульные задержали нескольких нападавших и оказали медицинскую помощь пострадавшим.

Полиция начала уголовное производство по факту хулиганский действий на пункте весового контроля под Одессой.

Напомним, что поздно вечером 16 апреля на посту «Дачное» в Беляевском районе Одесской области группа вооруженных лиц напала на представителей общественной организации, находившихся на весовом пункте во время взвешивания грузовых автомобилей.

Трое мужчин получили ранения, разбиты и несколько автомобилей активистов.

Стрельбу на трассе под Одессой вызвал конфликт чиновников за контроль над взвешиванием фур

Стрельбу на трассе под Одессой вызвал конфликт чиновников за контроль над взвешиванием фур


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