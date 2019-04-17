Петр Порошенко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n120850-spor-poroshenko-s-vvs-prezidentu-vyplatili-50-tys-funtov-kompensacii.html

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Корпорация ВВС выплатила президенту Украины Петру Порошенко первую часть компенсации за распространение недостоверной информации.

Так, Порошенко получил первые 50 тыс. фунтов на свой счет в качестве компенсации, передает ZN.UA, ссылаясь на слова президента в эфире телеканала «112 Украина».

По словам действующего президента, все деньги, поступившие от ВВС, будут переданы на благотворительность. Также Порошенко отметил, что это первый случай, когда действующий президент выиграл суд с ВВС и смог защитить свою репутацию.

Напомним, в 2018 году ВВС обнародовала информацию о том, что Порошенко якобы передал 400 тыс. долл. личному адвокату президента США Дональда Трампа за расширение короткой встречи до формата переговоров. Однако позже эта информация была удалена, а компания ВВС принесла извинения Порошенко.