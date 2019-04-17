Суд избирает меру пресечения экс-нардепу Крючкову, якобы отчитывавшемуся Кононенко об схемах в энергетике

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В Соломенском райсуде Киева в среду избирают меру пресечения для бывшего депутата от «Батькивщины» Дмитрия Крючкова, которого подозревают в организации схем в энергетике.

Недавно Крючкова экстрадировали в Украину из Германии. Сам подозреваемый в ходе сегодняшнего судебного заседания заявил, что получал указания от окружения президента Петра Порошенко относительно работы компании «Энергосеть» с государственными облэнерго.

По его словам, компания работала на законных основаниях, но потом к нему поступило предложение от окружения Порошенко поделиться частью корпоративных прав «Энергосети».

«У нас была встреча с Игорем Кононенко, где обсуждалась работа с рядом облэнерго и „Центрэнерго“», — уточнил Крючков.

Напомним, в апреле Крючкова в Борисполе встретили сотрудники НАБУ. Ранее совместный проект «Радіо Свобода» и телеканала «UA: Первый» «Схемы: коррупция в деталях» обнародовал журналистское расследование, содержавшее записи телефонных разговоров Крючкова с соратником президента Кононенко и братьями Суркисами. На этих записях мужчины обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из украинских облэнерго. По словам детективов, НАБУ также изучает причастность к схеме Игоря Кононенко и братьев Суркисов, последних ранее уже вызывали на допрос.

Известно, что в 2014 году Крючков стал руководителем частной компании «Энергосети». И уже спустя год она взяла под контроль работу нескольких облэнерго.