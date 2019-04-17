Признак преждевременной смерти у мужчин выявили ученые. Фото: HeaClub.ru

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Признак преждевременной смерти у мужчин выявили ученые. Шведские исследователи указали на взаимосвязь между учащенным пульсом и угрозой преждевременной смерти.

Исследование проводилось в шведском Гетеборге среди 798 мужчин, которые родились в 1943 году, сообщает MedicalXpress.

Участники исследования заполнили специальные анкеты, в которых указали информацию о истории сердечно-сосудистых заболеваний среди родственников, а также об образе жизни и занятиях физической активностью.

После этого добровольцы прошли медицинское исследование, по результатам которого были сформированы четыре группы. Ученые разделили мужчин по частоте сердечных сокращений. Люди с частотой пульса в состоянии покоя выше 55 ударов в минуту вели малоактивный образ жизни и имели вредные привычки. У тех, у кого пульс составлял выше 75 ударов в минуту, умирали от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза чаще.