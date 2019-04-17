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Ознаку передчасної смерті у чоловіків виявили вчені. Фото: HeaClub.ru

Ознаку передчасної смерті у чоловіків виявили вчені

17 кві 2019, 10:32
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Ознаку передчасної смерті у чоловіків виявили вчені. Шведські дослідники вказали на взаємозв'язок між прискореним пульсом і загрозою передчасної смерті.

Дослідження проводилося ушведському Гетеборзі серед 798 чоловіків, які народилися у 1943 році, повідомляє MedicalXpress.

Учасники дослідження заповнили спеціальні анкети, в яких вказали інформацію про історії серцево-судинних захворювань серед родичів, а також про спосіб життя і заняттях фізичною активністю.

Потім добровольці пройшли медичне дослідження, після якого було сформовано чотири групи. Вчені розділили чоловіків за частотою серцевих скорочень. Люди з частотою пульсу в стані спокою вище 55 ударів у хвилину вели малоактивний спосіб життя і мали шкідливі звички. У тих, у кого пульс становив вище 75 ударів у хвилину, вмирали від серцево-судинних захворювань в два рази частіше.


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