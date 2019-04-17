Лондон розробив власний механізм санкцій проти Росії після Brexit, фото — Поштівка

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Ракурс

Уряд Великої Британії розробив законопроект, який дозволить Лондону і після Brexit (Брекзіт) продовжувати санкції проти Росії, які нині реалізуються Євросоюзом.

Мета законопроекту — «мотивувати Росію на припинення дій щодо дестабілізації України», повідомляється у пояснювальному меморандумі для британського парламенту. Його оприлюднили 17 квітня на сайті уряду.

Оголошено, що підготовлені Лондоном заходи по суті лише замінять ті, які зараз діють в рамках законодавства ЄС. Однак вони містять декілька істотних відмінностей. Британія пропонує запровадити кримінальну відповідальність за порушення режиму санкцій з Росією. Зокрема, за порушення торговельних санкцій каратимуть штрафом або позбавленням волі на строк до 10 років.

Законопроект передбачає можливість секретного внесення до списку санкцій конкретних осіб, якщо це потрібно «в інтересах національної безпеки або міжнародних відносин». Законодавство ЄС такої можливості не передбачає.

Автономні санкції Великої Британії проти Росії зобов’язані дотримуватися і британські піддані за кордоном. З метою контролю за дотриманням торговельного ембарго щодо анексованого Росією Криму або заборони на поставки в Росію військової продукції британські військові зможуть зупиняти і обшукувати іноземні судна і кораблі без національності з «використанням обґрунтованої сили», а також конфісковувати заборонені товари.

У меморандумі також наголошується на «непохитній підтримці Великою Британією територіальної цілісності і суверенітету України».

Нагадаємо, що наприкінці січня цього року «солсберійським шпигунам» Бошірову і Петрову заморозили активи в ЄС та запровадили візовий бан.