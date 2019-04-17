У Венесуелі 60 ув'язнених захопили зброю і втекли з в'язниці. Фото: korrespondent.net

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Ракурс

У Венесуелі 60 ув’язнених втекли з в’язниці. Інцидент стався вчора, 16 квітня, в штаті Нуева-Еспарта.

Близько 60 ув’язнених захопили зброю, яка зберігалась у вартовому приміщенні, і напали на охоронців, повідомляє Noticias Venezuela.

Внаслідок бійки між в’язнями та охоронцями двоє правоохоронців були поранені. Їх госпіталізували в лікарню з ножовими пораненнями. Також відомо про одного загиблого в результаті бійки. Згідно з попередньою інформацією, був убитий один і ув’язнених.

Правоохоронці Венесуели проводять операцію з розшуку в’язнів-утікачів. Повідомляється, в розшукових діях задіяні всі правоохоронці штату.

Раніше повідомлялося, що в США спроба втечі ув’язненого завершилася невдачею. Під час втечі 28-річний ув’язнений заліз у вентиляційну систему. Однак вона не була розрахована на вагу людини і він провалився вниз до поліцейських, які його переслідували.