В Венесуэле 60 заключенных захватили оружие и сбежали из тюрьмы. Фото: korrespondent.net

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Ракурс

В Венесуэле 60 заключенных сбежали из тюрьмы. Инцидент произошел вчера, 16 апреля, в штате Нуэва-Эспарта.

Около 60 заключенных захватили оружие, которое находилось в караульном помещении, и напали на охранников, сообщает Noticias Venezuela.

В результате потасовки между заключенными и охранниками двое правоохранителей были ранены. Их госпитализировали в больницу с ножевыми ранениями. Также известно об одном погибшем в результате драки. Согласно предварительной информации, был убит один и заключенных.

Правоохранители Венесуэлы проводят операцию по поиску сбежавших заключенных. Сообщается, в розыскных действиях задействованы все правоохранители штата.

Ранее сообщалось, что в США попытка побега заключенного завершилась неудачей. Во время побега 28-летний заключенный залез в вентиляционную систему. Однако она не была рассчитана на вес человека и он провалился вниз к полицейским, которые его преследовали.