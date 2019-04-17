Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Венесуэле 60 заключенных захватили оружие и сбежали из тюрьмы. Фото: korrespondent.net

В Венесуэле 60 заключенных захватили оружие и сбежали из тюрьмы

17 апр 2019, 09:54
999

В Венесуэле 60 заключенных сбежали из тюрьмы. Инцидент произошел вчера, 16 апреля, в штате Нуэва-Эспарта.

Около 60 заключенных захватили оружие, которое находилось в караульном помещении, и напали на охранников, сообщает Noticias Venezuela.

В результате потасовки между заключенными и охранниками двое правоохранителей были ранены. Их госпитализировали в больницу с ножевыми ранениями. Также известно об одном погибшем в результате драки. Согласно предварительной информации, был убит один и заключенных.

Правоохранители Венесуэлы проводят операцию по поиску сбежавших заключенных. Сообщается, в розыскных действиях задействованы все правоохранители штата.

Ранее сообщалось, что в США попытка побега заключенного завершилась неудачей. Во время побега 28-летний заключенный залез в вентиляционную систему. Однако она не была рассчитана на вес человека и он провалился вниз к полицейским, которые его преследовали.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше