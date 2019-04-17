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Пожар в Нотр-Даме: спасателей вызвали через 23 минуты после появления огня, фото — Daily Mail

Сотрудники Нотр-Дама вызвали спасателей через 23 минуты после начала пожара — СМИ

17 апр 2019, 09:32
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Сотрудники Собора Парижской Богоматери вызвали пожарных через 23 минуты после того, как сработала пожарная тревога.

Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на французские власти. Впервые пожарная сигнализация прозвучала в 18.20 по местному времени, после чего служащие собора самостоятельно начали искать источник возгорания.

В 18.43 тревога сработала во второй раз. Огонь обнаружили на верхнем этаже и только после этого вызвали спасателей.

Напомним, что вечером 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери начался пожар, в результате которого обрушился шпиль здания и почти вся крыша. Прокуратура отвергает версию поджога.

Во вторник эксперты сообщили первую предварительную версию причины пожара в готическом соборе. Ее, скорее всего, спровоцировали проблемы с электричеством. Очаг возгорания располагался у основания шпиля здания. Во время реконструкции использовали генераторы.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что на реконструкцию собора понадобится пять лет. Во Франции объявили общенациональный сбор пожертвований на восстановление Нотр-Дама. Бизнесмены Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно уже пожертвовали для этого 300 млн евро.


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