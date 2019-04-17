Пожар в Нотр-Даме: спасателей вызвали через 23 минуты после появления огня, фото — Daily Mail

https://racurs.ua/n120844-sotrudniki-notr-dama-vyzvali-spasateley-cherez-23-minuty-posle-nachala-pojara-smi.html

Ракурс

Сотрудники Собора Парижской Богоматери вызвали пожарных через 23 минуты после того, как сработала пожарная тревога.

Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на французские власти. Впервые пожарная сигнализация прозвучала в 18.20 по местному времени, после чего служащие собора самостоятельно начали искать источник возгорания.

В 18.43 тревога сработала во второй раз. Огонь обнаружили на верхнем этаже и только после этого вызвали спасателей.

Напомним, что вечером 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери начался пожар, в результате которого обрушился шпиль здания и почти вся крыша. Прокуратура отвергает версию поджога.

Во вторник эксперты сообщили первую предварительную версию причины пожара в готическом соборе. Ее, скорее всего, спровоцировали проблемы с электричеством. Очаг возгорания располагался у основания шпиля здания. Во время реконструкции использовали генераторы.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что на реконструкцию собора понадобится пять лет. Во Франции объявили общенациональный сбор пожертвований на восстановление Нотр-Дама. Бизнесмены Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно уже пожертвовали для этого 300 млн евро.