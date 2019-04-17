Пожар в Нотр-Даме: почему загорелся собор — первая версия криминалистов. Фото: REUTERS

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Пожар в Нотр-Дам де Пари, вероятнее всего, спровоцировали проблемы с электричеством. Очаг возгорания располагался у основания шпиля здания, оттуда огонь распространился по собору.

Такую версию озвучили полицейские криминалисты, передает Le Parisien. К выводу о проблемах с электропитанием или электрическим оборудованием специалисты пришли после осмотра места пожара и опроса множества свидетелей.

В пользу этой версии говорит и то, что во время реконструкции, которая осуществлялась в Соборе Парижской Богоматери, использовали генераторы, к которым инструменты подключали с помощью большого количества кабелей, информирует The Telegraph со ссылкой на источники.

Между тем французский лидер Эммануэль Макрон поставил цель восстановить известную во всем мире памятку за пять лет. После реставрации собор должен быть еще прекраснее, чем прежде, добавил президент.

Как известно, 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) произошел пожар, который продолжался более девяти часов. Огонь уничтожил шпиль и крышу здания, но остальные конструкции уцелели, как и значительная часть реликвий, в том числе и терновый венок Христа.