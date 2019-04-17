Пожежа в Нотр-Дамі: чому загорівся собор — перша версія криміналістів. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/ua/n120841-pojeja-v-notr-dami-chomu-zagorivsya-sobor-persha-versiya-kryminalistiv.html

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Пожежу в Нотр-Дам де Парі, найімовірніше, спровокували проблеми з електрикою. Осередок займання розташовувався біля основи шпиля будівлі, звідти вогонь ширився собором.

Таку версію озвучили поліцейські криміналісти, передає Le Parisien. Висновку про проблеми з живленням чи електричним устаткуванням фахівці дійшли після огляду місця пожежі та опитування безлічі свідків.

На користь цієї версії свідчить і те, що під час реконструкції, яка тривала в Соборі Паризької Богоматері, використовували генератори, до яких інструменти підключали за допомогою значної кількості кабелів, інформує The Telegraph із посиланням на джерела.

Між тим французький лідер Еммануель Макрон поставив мету відновити відому в усьому світі пам’ятку за п’ять років. Після реставрації собор має бути ще прекраснішим, ніж раніше, додав президент.

Як відомо, 15 квітня в Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) сталася пожежа, яка тривала понад дев’ять годин. Вогонь знищив шпиль і дах будівлі, але решта конструкцій вціліла, як і значна частина реліквій, зокрема й терновий вінок Христа.